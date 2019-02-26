Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Husumetlisini sokak ortasında öldürdü, saklandığı kümeste yakalandı

Husumetlisini sokak ortasında öldürdü, saklandığı kümeste yakalandı

'nın Çumra ilçesinde düğün salonu işleten (35), husumetli olduğu Serhat Y. (34) tarafından göğsünden bıçaklanarak öldürüldü. Kaçan Serhat Y., saklandığı akrabasına ait evin kümesinde yakalanarak gözaltına alındı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.2.2019 09:52 Güncelleme Tarihi: 26.2.2019 10:17
Husumetlisini sokak ortasında öldürdü, saklandığı kümeste yakalandı

Olay, dün saat 19.00 sıralarında İzzetbey Mahallesi Dumlu Caddesi'nde meydana geldi. Bir fabrikada işçi olarak çalışan Serhat Y., gelinlik dükkanı işleten eşi Teslime Y.'nin, düğün salonunun kiralanması sırasında husumet oluşan Atilla Kılınçkan ile cadde üzerinde karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Serhat Y., Kılınçkan'ı göğsünden bıçaklayarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Çumra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kılınçkan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.


Atilla Kılınçkan

KÜMESTE YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan Serhat Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, Serhat Y.'nin kaçtığı otomobili eşinin misafirliğe gititği evin önüne park ettiği, anahtarını da duvarın üzerine bıraktığını tespit etti. Yakınlarının bilgisine başvuran polis, Serhat Y.'nin bir akrabasının evine gittiğini belirledi. Eve baskın yapan polis, Serhat Y.'yi kümeste, suç aleti bıçakla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.
Serhat Y.'nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Husumetlisini sokak ortasında öldürdü, saklandığı kümeste yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN