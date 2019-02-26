Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Malatya'da, cezaevi firarisi kamyonet kasasında yakalandı

'da, cezaevi firarisi kamyonet kasasında yakalandı

'da, jandarma, 2016 yılında cezaevinden firar eden, aradan geçen sürede 6 ayrı suçtan hakkında yakalama kararları çıkarılan Kasım U., kamyonet kasasında yakaladı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.2.2019 14:35
Malatya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, 2016 yılında Doğanşehir Cezaevi'nden firar eden Kasım U.'nun peşine düştü. Firari olduğu dönemde gerçekleştirdiği 6 ayrı suçtan hakkında yakalama kararı çıkarılan Kasım U.'nun kaldığı adresi belirleyen jandarma buraya baskın düzenledi. Evde yapılan aramada firari bulunamazken, 210 gram esrar ele geçirildi.

Aynı dakikalarda evin yakınında park halinde bulunan bir kamyonet hareket etti. Jandarma tarafından durdurulan kamyonetin sürücüsü tedirgin davranışlar sergiledi. Bunun üzerine aranan kamyonetin kasasında firari Kasım U. bulundu. Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kasım U. tutuklanarak, cezaevine konuldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Malatya'da, cezaevi firarisi kamyonet kasasında yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN