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'da 'dan haberi geldi! Çelişkili ifadeler kafa karıştırdı; o emlakçı aslında...

'dan gelen haberi yine tüm Türkiye'yi şaşırtacak! 82 yaşında Antalya'da kaybolan , içi para dolu bir çantayla ev almak için evden çıkmış fakat daha sonra eve geri dönmemişti. Asım Bayram'ın birlikte yaşadığı Ferluga Karatuğ, Asım Bey kaybolduktan sonra eve birilerinin geldiğini fakat kapıyı açmadığını söylese de görgü tanıklarının ifadesinde o gün Asım Bayram'ın yanında 'ın da olduğu iddia edildi! Müge Anlı'da çözülmek üzere olan konu hakkında son dakika haberleri ve tüm ilginç ayrıntıları burada...

Giriş Tarihi: 26.2.2019 12:08
Müge Anlı'da Asım Bayram'dan son dakika haberi geldi! Çelişkili ifadeler kafa karıştırdı; o emlakçı aslında...

82 yaşında kaybolan 'ın görüştüğü emlakçının kadın satıcısı olduğu iddia edildi. Bu ilginç dosya hakkında ayrıntıları ortaya çıkıyor. Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı bölgede Asım Bayram'ı arama çalışmaları başladı! Jandarma ve polis ekipleri birlikte koordineli halde aramalara katıldı. Emlakçı Murat diye tanınan fakat emlakçı olmadığını söyleyen kişinin aracının kiralık olduğu ortaya çıktı. Araçtaki GPS takip sistemi sayesinde Emlakçı Murat'ın arama çalışmaları yapılan bölgeye daha önce inkar etmesine rağmen gittiği ortaya çıktı.

KAYBOLAN ASIM BAYRAM'DAN SON DAKİKA HABERİ!

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Müge Anlı'da Asım Bayram'dan son dakika haberi geldi! Çelişkili ifadeler kafa karıştırdı; o emlakçı aslında...
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