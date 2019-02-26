Müge Anlı'da Asım Bayram'dan son dakika haberi geldi! Çelişkili ifadeler kafa karıştırdı; o emlakçı aslında...

82 yaşında kaybolan Asım Bayram'ın görüştüğü emlakçının kadın satıcısı olduğu iddia edildi. Bu ilginç dosya hakkında son dakika ayrıntıları ortaya çıkıyor. Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı bölgede Asım Bayram'ı arama çalışmaları başladı! Jandarma ve polis ekipleri birlikte koordineli halde aramalara katıldı. Emlakçı Murat diye tanınan fakat emlakçı olmadığını söyleyen kişinin aracının kiralık olduğu ortaya çıktı. Araçtaki GPS takip sistemi sayesinde Emlakçı Murat'ın arama çalışmaları yapılan bölgeye daha önce inkar etmesine rağmen gittiği ortaya çıktı.

KAYBOLAN ASIM BAYRAM'DAN SON DAKİKA HABERİ!