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Sinemada fare skandalı

ERAY ARPAŞİN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.2.2019
Sinemada fare skandalı
İzmir'de, film izlemek için bir AVM'deki sinemaya giden Meltem Düzyaman, üzerinde bir şeylerin dolaştığını hissetti. Bir fare başının üzerine çıkınca, büyük şok yaşayan kadın, bağırmaya başladı. Salonu farelerin bastığı ortaya çıkarken, panik atak krizine giren Düzyaman, sinema yönetimi tarafından hastaneye kaldırıldı. Koruyucu aşı ve sakinleşmesi için iğne vurulan Düzyaman, sinema yetkililerinin, "Fareler, AVM'nin fastfood kısmından gelmiş" açıklamasıyla ikinci şoku yaşadı. Şikâyetçi olan Düzyaman, "Yemek yenilen yerde böyle bir ihmal olamaz" dedi.
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Sinemada fare skandalı
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