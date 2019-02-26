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Sinemada fare skandalı

'de bir 'nin sinemasında film izleyen kadın başının üzerinde fare dolaştığını fark edince hayatının şokunu yaşadı.Yetkililerin olayı "Fareler fastfood bölümünden gelmiş" diyerek savunarak skandal daha da büyüdü...

ERAY ARPAŞİN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.2.2019 09:33 Güncelleme Tarihi: 26.2.2019 09:47
Sinemada fare skandalı

İzmir'de, film izlemek için bir AVM'deki sinemaya giden Meltem Düzyaman, üzerinde bir şeylerin dolaştığını hissetti. Bir fare başının üzerine çıkınca, büyük şok yaşayan kadın, bağırmaya başladı. Salonu farelerin bastığı ortaya çıkarken, panik atak krizine giren Düzyaman, sinema yönetimi tarafından hastaneye kaldırıldı.

SAVUNMALARI AYRI BİR SKANDAL

Koruyucu aşı ve sakinleşmesi için iğne vurulan Düzyaman, sinema yetkililerinin, "Fareler, AVM'nin fastfood kısmından gelmiş" açıklamasıyla ikinci şoku yaşadı. Şikâyetçi olan Düzyaman, "Yemek yenilen yerde böyle bir ihmal olamaz" dedi.

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Sinemada fare skandalı
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