Son dakika: Tuzla'daki kimyasal paniği ile ilgili Başkan'dan 'sabotaj' açıklaması

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, şunları söyledi:



''Bugünkü bu hadise çok ilginç bir hadise. Emniyet yetkilileriyle, valilikle, AFAD yetkilileriyle görüştük. Çok ilginç, rögar kapağının açılıp herhangi bir yerde; Moda'da da Üsküdar'da da olabilecek rögar kapağının açılıp dökülen madde olduğu düşünülüyor. Maddenin ne olduğuna dair araştırma yapılıyor. Araştırılıyor ve şu ana kadar üç kişi devlet hastanesiyle başhekimimizle görüştük, ayakta tedavi ile görüştük.



Şadi Yazıcı

"MÜSEBBİPLER ARANIYOR"



İşin müsebbipleri aranıyor. Mahalleyi bile kapsamadığı için, bir vidanjör ve kimyasal döküm olmadığını; lokal bir hadise olduğunu ve özellikle de birilerinin bir sabotaj gibi olabileceği şüphesi bile uyanabiliyor insanın kafasında.''