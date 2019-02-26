Uyuşturucu bağımlısı olarak doğan Rüzgar bebek için karar verildi

Antalya'da annesi hamileyken de uyuşturucu kullanmaya devam ettiği için bağımlı olarak dünyaya gelen Rüzgar E.A.'nın velayetini almak isteyen anneanne G.T., 1,5 yıl önce mahkemeye başvurdu. G.T, dava dilekçesinde kızı B.A. (22) ve damadı R.A'nın (26) uyuşturucu bağımlısı olduklarını, kızının tüm uyarılarına rağmen hamileliği döneminde de uyuşturucu kullanmaya devam ettiğini anlatarak, "Torunum bağımlı doğdu. Tedavisi sürüyor, düzenli kontrole götürüyorum. Basın aracılığıyla yaptığımız yardım çağrısını yetkililer duydu. Kızım ve kocasının, tedavi olmaları için Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki Alkol ve Madde Bağımlıları Tedavi Merkezi'ne yatışları yapıldı. Ancak hastanede sadece bir gece kaldılar" dedi.



