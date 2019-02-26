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Yerel seçimlerde nerede oy kullanacağım? seçmen sorgulama

yerel seçimlerine kısa bir süre kala vatandaşlar nerede oy kullanacakları sorusuna yanıt arıyor. Milyonlarca seçmen seçmen sorgulama ekranı ile nerede oy kullanacağını öğrenebiliyor. Peki yerel seçimlerde nerede oy kullanacağım?

Giriş Tarihi: 26.2.2019 12:27 Güncelleme Tarihi: 26.2.2019 12:28
Yerel seçimlerde nerede oy kullanacağım? YSK seçmen sorgulama

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için geri sayım başladı. 31 Mart'ta oy kullanacak seçmenler seçmen sorgulaması yaparak nerede oy kullanacaklarını öğrenmek istiyorlar.

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Yerel seçimlerde nerede oy kullanacağım? YSK seçmen sorgulama
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