Yerel seçimlerde nerede oy kullanacağım? YSK seçmen sorgulama
31 Mart yerel seçimlerine kısa bir süre kala vatandaşlar nerede oy kullanacakları sorusuna yanıt arıyor. Milyonlarca seçmen YSK seçmen sorgulama ekranı ile nerede oy kullanacağını öğrenebiliyor. Peki yerel seçimlerde nerede oy kullanacağım?
Giriş Tarihi: 26.2.2019 12:27Güncelleme Tarihi: 26.2.2019 12:28
31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için geri sayım başladı. 31 Mart'ta oy kullanacak seçmenler seçmen sorgulaması yaparak nerede oy kullanacaklarını öğrenmek istiyorlar.