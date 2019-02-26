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Yılanı kafasından tutup fare deliğine bıraktı

'nın Kulu ilçesinde bir iş yerinde yapılan kanalizasyon kazısı sırasında çıkan , torbaya koyulduktan sonra araziye götürülerek bir fare deliğine bırakıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.2.2019 16:17 Güncelleme Tarihi: 26.2.2019 16:26
Yılanı kafasından tutup fare deliğine bıraktı

Edinilen bilgiye göre, ilçede hububat alım satımı yapan bir iş yerinde kanalizasyon çalışması için iş makinesinin kazı yaptığı sırada yılan çıktı.

ELİYLE YAKALADI

O sırada iş yerinde bulunan elektrik tesisat ustası Serdal Alıcı, kış mevsimi olması dolayısıyla uyuşuk vaziyette olan yılanı bir torba içerisine koyarak Kulu Doğal Hayatı Koruma Derneği Başkanı Murat Uludağ'a götürdü.

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KAFASINDAN TUTTU

Dernek Başkanı Uludağ, Serdal Alıcı ile birlikte araziye giderek yılanı eline aldı ve kafasından tuttuğu yılanı bir fare deliğine bıraktı.

FARE DELİĞİNE GİREREK GÖZDEN KAYBOLDU

Yılan da deliğe girerek gözden kayboldu. Bu anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Yılanı kafasından tutup fare deliğine bıraktı
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