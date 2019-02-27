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Eşini istedi, eşi tarafından bıçaklandı

Bolu'da, restoranda dansözlere para takıp, şampanya patlattığı gerekçesiyle eşi Fuat Cenikli'yi meyve bıçağıyla ağır yaralayan Rukiye Cenikli'nin yargılanmasına başlandı. Mahkeme heyeti, 15 yıla kadar hapsi istenen tutuklu sanığın tahliyesine karar verdi. Tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Fuat Cenikli, duruşmada "Onu istedim ve başardım; fakat karım tarafından bıçaklandım. Kendisini affediyorum" derken, Rukiye Cenikli ise "Öldürecek olsam evde bulunan 2 silahla öldürürdüm" dedi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 27.2.2019 14:29 Güncelleme Tarihi: 27.2.2019 14:33
Eşini kıskandırmak istedi, eşi tarafından bıçaklandı

Olay, geçen yılın Ekim ayında, Abant Tabiat Parkı yolundaki restoranda meydana geldi. Rukiye Cenikli (35), boşanma aşamasında olduğu, 3 çocuğunun babası Fuat Cenikli'nin (38) restoranda dansözlere para takıp, şampanya patlattığını öğrendi. Bunun üzerine mekana giden Rukiye Cenikli, eşini meyve bıçağıyla karnından ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan Fuat Cenikli, tedavisinin ardından taburcu edildi. Gözaltına alınan Rukiye Cenikli ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Fuat Cenikli, olay sonrası eşinden şikayetçi olmadı.

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Eşini kıskandırmak istedi, eşi tarafından bıçaklandı
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