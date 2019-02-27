Eşini kıskandırmak istedi, eşi tarafından bıçaklandı

Olay, geçen yılın Ekim ayında, Abant Tabiat Parkı yolundaki restoranda meydana geldi. Rukiye Cenikli (35), boşanma aşamasında olduğu, 3 çocuğunun babası Fuat Cenikli'nin (38) restoranda dansözlere para takıp, şampanya patlattığını öğrendi. Bunun üzerine mekana giden Rukiye Cenikli, eşini meyve bıçağıyla karnından ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan Fuat Cenikli, tedavisinin ardından taburcu edildi. Gözaltına alınan Rukiye Cenikli ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Fuat Cenikli, olay sonrası eşinden şikayetçi olmadı.