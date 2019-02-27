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Gençler için merkezi

Giriş Tarihi: 27.2.2019
Gençler için bilim ve teknoloji merkezi
Sultanbeyli Belediyesi'nin İstanbul Kalkınma Ajansı'yla hayata geçirdiği Bilim ve Teknoloji Merkezi 22 Şubat'ta gençlerin hizmetine sunuldu. Merkez, gençlerin teknolojiyi anlamalarına, yeni teknolojilere hızlı ve sağlıklı biçimde adapte olabilmelerine imkan sağlayacak, onları bilim ve teknolojiye yönlendirecek, teknolojik üretim yapmasının önünü açacak. Proje kapsamında 45 bilim ünitesi ve 1 maker atölyesi kurulacak. 18 ay boyunca 8 bin 500 gence fen, bilim ve teknoloji alanlarında kısa, orta, uzun dönemli eğitimler verilecek. Sultanbeyli Belediye Başkanı ve AK Parti adayı Hüseyin Keskin, gençlerin teknolojinin her imkanından bilinçli şekilde faydalanmasını, çağın gerisinde kalmamalarını istediklerini söyledi.
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