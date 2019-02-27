Kadıköy’ü ihya edecek projeler

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti, Kadıköy'de şehir planlamacısı ve turizmci Özgül Özkan Yavuz'u belediye başkan adayı olarak gösterdi. Kendisi de Kadıköylü olan Yavuz ilçeyi ihya edecek projelerini SABAH'a anlattı: Kadıköy iskelesindeki otobüs duraklarını kaldıracağız. Meydan yayalaştırılacak ve deniz kenarı vatandaşların kullanımına açılacak. Moda ve Bağdat Caddesi'nde 4 tane büyük otopark planladık. Yolları araç işgalinden kurtaracağız. Yaşlı yaşam merkezi ve yaşlı takip sistemi kuracağız. Gezici hayvan sağlığı sistemi kuracağız. İnovasyonu belediyecilikte de kullanacağız.