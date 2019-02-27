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'de zincirleme kaza: 7 yaralı

'de, 3 aracın karıştığı zincirleme kazada, 3'ü ağır, 7 kişi yaralandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 27.2.2019 16:26 Güncelleme Tarihi: 27.2.2019 16:31
Kayseri'de zincirleme kaza: 7 yaralı

Kaza, saat 12.00 sılarında Kayseri-Erciyes karayolu Hacılar Erenler Caddesi kavşağında meydana geldi. Yoğun sis ve tipinin etkili olduğu havada, Erciyes yönüne giden Yasin Taşkın, yönetimindeki 38 DF 244 plakalı otomobille önündeki aracı sollamak istedi. Taşkın'ın kullandığı otomobil, karşı yönden gelen Şükrü Ataşlı yönetimindeki 38 TU 936 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Taşkın'ın solladığı Süleyman Dinç yönetimindeki 38 TR 559 plakalı otomobil de kazaya karıştı.

3 YARALININ DURUMU AĞIR

Kazada, sürücüler Yasin Taşkın ve Süleyman Dinç ile araçlarda bulunan Hatice Taşkın, Sebahattin Çakı, Barış Çakı, Kudret Uçak, Ayten Uçak yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.

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Kayseri'de zincirleme kaza: 7 yaralı
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