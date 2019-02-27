Konsolosluğa karşı imza kampanyası

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İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu çevresindeki güvenlik önlemleri Konak Mahalle Muhtarı Aslı Akyüz öncülüğünde mahalle sakinlerinin imza kampanyası başlatmasına neden oldu, 750 mahalleli imza attı. Hukuki mücadeleye devam eden muhtarlık, Suudi Arabistan Başkonsolosluğu demirlerinin ve sokaklardaki trafiğe kapalılık durumunun kaldırılmasını yetkili mercilerden talep etti. Mahalleli iyi bir netice bekliyor. Cemal Kaşıkçı cinayetinin işlendiği İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu binası 4. Levent'teki Konak Mahallesi'nde bulunuyor. Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nun binasının ön kısmında Akasyalı Sokak, bu sokağın bir alt kısmında ise Akağaç Sokak var. Konak Mahallesi sakinleri ise iki yıldır güvenlik önlemlerinden şikâyetçi.Konak Mahallesi'nin giriş ve çıkışın sağlandığı iki sokak da iki yıldır trafiğe kapalı. Güvenlik gerekçesiyle Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nun bulunduğu sokaklardaki kaldırım ve yollar konsolosluk demirleri tarafından işgal edilmiş durumda. Bu noktada mahalleli Konak Mahallesi'nin Akasyalı Sokak ve Akağaç Sokak olmak üzere trafiğe açılması ve konsolosluk demirlerinin kaldırımlardan ayrıca yoldan kaldırılmasını talep ediyor.10 yıldır Konak Mahallesi Muhtarlığı'nı sürdüren Aslı Akyüz, öncülüğünde mahalleli bu işgal halinin değişmesi için iki yıldır hukuk mücadele veriyor. Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından 750 imzalı yeni bir dilekçeyle başvuru yapıldı. Konak Mahallesi Muhtarı Akyüz, Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nun mahalleyi işgal etmesi hakkında şunları söyledi: "İki yılın ardından artık güvenliğin devam etmesine bir anlam veremiyoruz. Mahallelinin engellisi de var yaşlısı da. Ne sokaklarda ne de kaldırımda yürüyebiliyoruz. Bu konsolosluk demirlerinin kaldırılmasını ve sokakların trafiğe açılmasını istiyoruz" diyor. Güvenliğin gerekçe gösterilmesine ise şu açıdan yaklaşıyor: "Güvenlik olacaksa konsolosluğun kendi içinde olsun! Başkonsolosluğun kapı önünde ya da köşesinde dursun bu demirler! İki yıldır bu durumda olduğu için hukuki mücadeleye girmek durumunda kaldık. 750 imza topladık, gerekirse daha da toplarız."750 imzanın toplandığı dilekçenin hukuki neticesi mahalleli açısından merak konusu. Ancak Konak Mahallesi sakinleri ayrıca Cemal Kaşıkçı cinayetinin başkonsoloslukta işlendiğini duyunca şaşkınlık yaşamış. Aslı Akyüz mahallelinin tedirginliğini şöyle anlatıyor: "Cemal Kaşıkçı cinayetini duyunca çok üzüldük ve şaşırdık! Hatta mahalleli olarak 'Böyle bir şey nasıl olabilir bizim mahallemizde?' dedik. Gayet güzel bir mahalleyiz ve böyle şeyler yaşanmaz bizim mahallemizde. Böyle bir durumu sindiremedik! Başkonsolosluk kalacak mı, gidecek mi? Onu da bilmiyoruz."Konak Mahallesi Muhtarı Aslı Akyüz, başkonsolosluklar ve konsoloslukların şehir dışına taşınma önerisinde de bulunarak şunları belirtti: "Küçük mahalle ve sokaklarda konsoloslukların olması girişi çıkışı zorlaştırıyor. Sonra birçok olay yaşanıyor. Belki şehir dışlarında daha korunaklı yerlere konsoloslukların konulmaları gerekiyor. Mahalle sakinleri olarak da Türkiye'de herkes gibi tedirgin olduk. Engellilerimizin, yaşlılarımızın ve çocuklarımızın sokaklarımızdan rahat geçmesini istiyoruz"