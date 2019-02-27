Metro istasyonunda intihar eden gencin kimliği belirledi

İzmir Karşıyaka ilçesi Nergiz Durağı'nda meydana gelen olayda, yolcular arasında bulunan genç bir kadın, İZBAN seferini yapan trenin istasyona yaklaştığı esnada koşarak raylara atladı. Vatandaşların uyarısı üzerine trenin tekrar hareket etmesi engellendi.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

İstasyona gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinde genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından başlatılan soruşturmada şahsın kimliği tespit edildi.

Özel bir kolejde lise 3. sınıf öğrencisi 17 yaşındaki A.K. olduğu belirlendi. A.K.'nın cenazesi, yapılacak olan otopsinin ardından yakınlarına teslim edileceği öğrenildi.