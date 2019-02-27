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Nazilli’de uyuşturucudan 8 kişi tutuklandı

’ın Nazilli ilçesinde, son bir ay içerisinde polisin düzenlediği operasyonlarında gözaltına alınan 54 şüpheliden 8'i tutuklandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 27.2.2019 08:20 Güncelleme Tarihi: 27.2.2019 08:21
Nazilli’de uyuşturucudan 8 kişi tutuklandı

Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Son bir ay içerisinde yapılan çalışmalarda, çok sayıda adrese operasyon yapan polis ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 54 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda ise 252 gram esrar, 371 gram eroin, 38 gram metamfetamin, 7 ecstasy hap, 2 hassas terazi, 4 tabanca ve 56 mermi ele geçirildi.

Şüphelilerden 8'i tutuklanırken, diğerleri ise serbest bırakıldı.

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Nazilli’de uyuşturucudan 8 kişi tutuklandı
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