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Özel hastanede iğrenç olay!

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde özel hastanede özel kalem müdürü F.Y. (53), hemşire N.A.'ya (20) tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. F.A. savcılıktan serbest bırakılırken, N.A. şüphelinin daha önce de kendisini taciz ettiğini, bu durumu da hastane yönetimine bildirdiğini söyledi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 27.2.2019 10:18 Güncelleme Tarihi: 27.2.2019 10:35
Özel hastanede iğrenç olay!

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Mudanya karayolu üzerinde bulunan bir özel hastanede meydana geldi. Sabah saatlerinde özel kalem müdürü olduğu hastaneye gelen F.Y., aynı sağlık kuruluşunda hemşire olan N.A.'yı odasına çağırdı.

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Özel hastanede iğrenç olay!
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