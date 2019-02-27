Haberler Yaşam Haberleri Özel hastanede iğrenç olay!

Özel hastanede iğrenç olay! Bursa'nın Osmangazi ilçesinde özel hastanede özel kalem müdürü F.Y. (53), hemşire N.A.'ya (20) tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. F.A. savcılıktan serbest bırakılırken, N.A. şüphelinin daha önce de kendisini taciz ettiğini, bu durumu da hastane yönetimine bildirdiğini söyledi.

DHA Yaşam Haberleri Giriş Tarihi: 27.2.2019 10:18 Güncelleme Tarihi: 27.2.2019 10:35