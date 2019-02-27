Özel hastanede iğrenç olay!

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde özel hastanede özel kalem müdürü F.Y. (53), hemşire N.A.'ya (20) tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. F.A. savcılıktan serbest bırakılırken, N.A. şüphelinin daha önce de kendisini taciz ettiğini, bu durumu da hastane yönetimine bildirdiğini söyledi.
Giriş Tarihi: 27.2.2019 10:18Güncelleme Tarihi: 27.2.2019 10:35
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Mudanya karayolu üzerinde bulunan bir özel hastanede meydana geldi. Sabah saatlerinde özel kalem müdürü olduğu hastaneye gelen F.Y., aynı sağlık kuruluşunda hemşire olan N.A.'yı odasına çağırdı.