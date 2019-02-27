Regaib Kandili ne zaman? İlk kandil 2019 Regaib kandili ne zaman idrak edilecek?

Rahmet ve bereket aylarının başlangıcı olarak kabul edilen Regaib kandili araştırmaları yoğun şekilde devam ediyor. Regaib kandili rahmeti, bereketi ve mağfireti yoğun şekilde hissedilen ayrala girdiğimizin habercisi olarak kabul edilir. Üç aylar, kameri ayların yedincisi olan Receple başlayan, Şaban'la devam eden ve nihayetinde Ramazanla son bulan ayların toplu adıdır. Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan üç aylara Regaip kandili ile birlikte gireceğiz. Peki 2019 Regaib Kandili ne zaman, hangi gün?