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? İlk kandil kandili ne zaman idrak edilecek?

Müslümanlar nezdinde büyük bir öneme sahip olan 3 ayların başlangıcı olan Regaib kandilinin ne zaman idrak edileceği vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Regaib kandili rahmet, bereket ve mağfiret aylarına girilmesinin habercisidir. Peki, ? kandili hangi gün?

Giriş Tarihi: 27.2.2019 11:24
Regaib Kandili ne zaman? İlk kandil 2019 Regaib kandili ne zaman idrak edilecek?

Rahmet ve bereket aylarının başlangıcı olarak kabul edilen Regaib kandili araştırmaları yoğun şekilde devam ediyor. Regaib kandili rahmeti, bereketi ve mağfireti yoğun şekilde hissedilen ayrala girdiğimizin habercisi olarak kabul edilir. Üç aylar, kameri ayların yedincisi olan Receple başlayan, Şaban'la devam eden ve nihayetinde Ramazanla son bulan ayların toplu adıdır. Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan üç aylara Regaip kandili ile birlikte gireceğiz. Peki 2019 , hangi gün?

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Regaib Kandili ne zaman? İlk kandil 2019 Regaib kandili ne zaman idrak edilecek?
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