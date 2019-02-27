Şans Topu sonuçları saat kaçta açıklanıyor? MPİ Şans Topu çekiliş sonuçları bilet sorgulama 27 Şubat

Şans Topu sonuçları hakkında araştırmalarını sürdüren milyonlarca vatandaş heyecanlı ve umutlu bekleyişini sürdürüyor. Geçen hafta 1.338.910,13 TL'lik büyük ikramiyenin ikinci kez devretmesi ile beraber Şans Topu biletlerine olan ilgi daha da arttı.

ŞANS TOPU SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? MPİ BİLET SORGULA 27 ŞUBAT

Şans Topu çekilişi her zaman olduğu gibi bu hafta da 27 Şubat 2019 tarihinde Ankara'da Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te gerçekleştirilecek.

Sonuçlar açıklandıktan sonra MPİ Şans Topu bilet sorgulama işleminizi aşağıdaki panelimiz aracılığıyla yapabilirsiniz.

Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden;

(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.