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Şehit babasını dolandırdığı iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı

'nın Kozan ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Özel Harekat Daire Başkanlığında şehit olan polis memuru Aytekin Kuru'nun babası Süleyman Kuru'yu 9 bin lira dolandırdığı iddia edilen 2 zanlı tutuklandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 27.2.2019 18:09
Şehit babasını dolandırdığı iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı

Pekmezci Mahallesi'nde yaşayan Kuru'nun evine giden ve kendilerini cumhuriyet savcısı olarak tanıtan 2 şüpheli, bir hırsızlık olayıyla ilgili soruşturma yürüttüklerini belirterek, şehit babasından evde parası varsa seri numaralarının karşılaştırılması için kendilerine teslim etmesini istedi.

Süleyman Kuru'nun 9 bin lira verdiği 2 şüpheli, ticari taksiyle bölgeden ayrılacağı sırada evin önünden geçen muhtar Bayram Koyuncu durumdan şüphelenip olayı sorgulaması üzerine panikleyerek yaya olarak kaçtı.

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Muhtar, cami imamına anons yaptırarak şüphelilerin yakalanması için mahalle sakinlerinden yardım istedi.

Bunun üzerine mahalleli 2 zanlıyı saklandıkları portakal bahçesinde yakalayarak, jandarma ekibine teslim etti.

Zanlı İsmet K. ve Cemal Ç, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Zanlıların üzerinde ele geçirilen 9 bin lira ise Kuru'ya teslim edildi.

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Şehit babasını dolandırdığı iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı
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