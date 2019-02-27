Şehit babasını dolandırdığı iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı

Pekmezci Mahallesi'nde yaşayan Kuru'nun evine giden ve kendilerini cumhuriyet savcısı olarak tanıtan 2 şüpheli, bir hırsızlık olayıyla ilgili soruşturma yürüttüklerini belirterek, şehit babasından evde parası varsa seri numaralarının karşılaştırılması için kendilerine teslim etmesini istedi.

Süleyman Kuru'nun 9 bin lira verdiği 2 şüpheli, ticari taksiyle bölgeden ayrılacağı sırada evin önünden geçen muhtar Bayram Koyuncu durumdan şüphelenip olayı sorgulaması üzerine panikleyerek yaya olarak kaçtı.

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Muhtar, cami imamına anons yaptırarak şüphelilerin yakalanması için mahalle sakinlerinden yardım istedi.

Bunun üzerine mahalleli 2 zanlıyı saklandıkları portakal bahçesinde yakalayarak, jandarma ekibine teslim etti.

Zanlı İsmet K. ve Cemal Ç, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Zanlıların üzerinde ele geçirilen 9 bin lira ise Kuru'ya teslim edildi.