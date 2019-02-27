Son dakika: MPİ ile Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu! 27 Şubat Milli Piyango ile Şans Topu bilet sorgulama!

Birçok vatandaşın her hafta düzenli, düzensiz oynadığı ve ikramiye kazanma hayalleri olduğu Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı. MPİ'nin resmi sitesinden canlı olarak takip edilen Şans Topu'nda ikramiye kazanan biletler belli oldu. Şans Topu çekilişi her hafta olduğu yine yine Ankara'da Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlendi ve şanslı numaralar belli oldu. Birçok vatandaş ise Milli Piyango ile Şans Topu bilet sorgulama şeklinde aratmalar yaptılar. Biz de Sabah.com.tr ekibi olarak Şans Topu çekiliş sonuçları ile ilgili bütün son dakika gelişmelerini sizler için hazırladık…