Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Son dakika: MPİ ile Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu! 27 Şubat Milli Piyango ile Şans Topu bilet sorgulama!

Son dakika: MPİ ile çekiliş sonuçları belli oldu! ile Şans Topu bilet sorgulama!

Yüzbinlerce şans oyunu tutkunu tarafından her hafta düzenli olarak oynanan ve takip edilen, ikramiye hayali kuran bireyler, iki haftadır devreden çekiliş sonuçlarını yakından takip ediyordu. 2019 tarihli Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu. Sonuçları merak eden vatandaşlar arama motoru üzerinden ile MPİ Şans Topu bilet sorgulama şeklinde aratmalar yapıyorlar. Şans Topu çekiliş sonuçları ve bütün son dakika gelişmeleri Sabah.com.tr’de... Bilet sorgulama işlemini haberimizden yapabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 27.2.2019 21:34
Son dakika: MPİ ile Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu! 27 Şubat Milli Piyango ile Şans Topu bilet sorgulama!

Birçok vatandaşın her hafta düzenli, düzensiz oynadığı ve ikramiye kazanma hayalleri olduğu Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı. MPİ'nin resmi sitesinden canlı olarak takip edilen Şans Topu'nda ikramiye kazanan biletler belli oldu. Şans Topu çekilişi her hafta olduğu yine yine Ankara'da Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlendi ve şanslı numaralar belli oldu. Birçok vatandaş ise Milli Piyango ile Şans Topu bilet sorgulama şeklinde aratmalar yaptılar. Biz de Sabah.com.tr ekibi olarak Şans Topu çekiliş sonuçları ile ilgili bütün son dakika gelişmelerini sizler için hazırladık…

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: MPİ ile Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu! 27 Şubat Milli Piyango ile Şans Topu bilet sorgulama!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN