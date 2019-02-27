Zehir taciri kaçmak isterken hayalarından yaralandı

Iğdır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde uyuşturucu trafiğini yönlendirdiği belirlenen 10 kişi üzerinde 3 aya yakın planlı takipli çalışma gerçekleştirdi.

Ekiplerce bu sabah düzenlenen operasyon kapsamında zehir tacirlerinin ikametlerine baskın düzenlendi. Şüphelilerden 9'u Iğdır'da, 1'i ise İzmir'de kıskıvrak gözaltına alındı.

Arama ve gözaltı esnasında çok miktarda uyuşturucu ve silah ele geçiren Iğdır Emniyeti böylece zehir şebekesine ağır bir darbe vurdu.

HAYALARINDAN YARALANDI

Edinilen bilgiye göre, baskın esnasında ilginç bir olay yaşandı. Hedef şüphelilerden V.A., evine özel harekat timi ile düzenlenen baskın sırasında apartmanın ikinci katında bulunan dairenin arka balkonundan atladı. Bahçedeki ağaç üzerine yumuşak iniş yaparak kaçmayı hedefleyen şüpheli hayalarından yaralandı.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler savcılığa sevk edildi. Savcılıkça Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderilen şüphelilerden 2'si denetimli serbestlik alırken 8 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kaçmak isterken yaralanan V.A. da tedavisi neticesinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.