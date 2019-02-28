001 No’lu kadavra Doktor Warren

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Ömrünü Anadolu halkına, bedenini Türk gençlerine adadı...Türkiye'de 1950'li yıllarından günümüze birinci basamak sağlık hizmetine tanıklık ve hizmet eden Türk dostu doktor Dr. Warren Winkler 91 yaşında zatürreeden hayatını kaybetti. Anadolu'da birçok insanın hayatını da kurtaran Winkler, naaşının ise Türk öğrencilerinin tıp çalışmalarını yapmaları için kadavra olarak bağışlanmasını vasiyet etti. Vefatından önce Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Geliştirme Bölümü'nü kuran Winkler, ilk olarak kendi vücudunu 001 numarayla kaydederek bağışlamıştı. Oğlu Timur Kurt, "Babam Türkiye aşığıydı. 50'li yıllardan günümüze sağlığın bu ülkede gelişimini 'Türkiye sağlıkta çağ atladı' diye yorumluyordu. Kendi vücudunu da tıp öğrencilerinin çalışması için bağışladı. Ve bağışını 001 kaydı ile kayıtladı" dedi. Winkler için 4 Mart Pazartesi günü saat 11.30'da Amerikan Hastanesi'nde veda töreni düzenlenecek.Winkler 1955'te Michigan Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirdi. Chicago'da genel cerrahi ihtisası yaptı. 1959-1967 arasında Kayseri'de Talas Kliniği'nde çalıştı. Talas Amerikan Koleji'nin doktorluğunu yaptı. Türkiye'de kalarak Muş ve Kars'taki halk sağlığı projelerini yönetti. Sağlık Bakanlığı'na danışmanlık yaptı. 1968'de İstanbul'daki Amerikan Hastanesi başhekimliği görevini üstlendi. Winkler'in "İki Doktor Bir Yolculuk adlı kitabı, Talas'ta çalışırken tuttuğu tıbbi kayıtlar ve günlüklerden oluşuyor. O yılları "İlk basamak tedavi hekimliği yapsak da, çok geniş bir yelpazedeki halk sağlığı sorunlarına da çare bulmaya çalışıyorduk. Günde sadece otuz hasta kabul ediyorduk. Ayrıca otuz hastanın muayenesi bittikten sonra, zaman kalırsa, yatalak ve ağır hastaları görmek için köy ziyaretleri yapıyorduk" diye anlatmıştı.