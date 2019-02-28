AK Parti Fatih adayı Turan TYB'de önemli isimlerle buluştu

TYB İstanbul Şubesi, yönetim ve kültür ilişkilerinin güçlenmesine yönelik faaliyetlere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda AK Parti Fatih Belediye Başkan Adayı Mehmet Ergün Turan, basın ve kültür alanından önemli isimlerle TYB İstanbul'da buluştu.

TARİHİ DOKUYA UYGUN HAREKET EDİLECEK

Önümüzdeki süreçte Fatih'in öncelikli problemlerini dile getiren ve bunlara yönelik çözüm üretmede önemli yol kat ettiklerinin altını çizen Turan, toplantıda hazır bulunan kültür ve sanat insanlarıyla fikir alışverişinde bulundu, tavsiyeleri dinledi.

Fatih'i herkesin yaşamak istediği bir ilçe haline getirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Ergün Turan, "Yedikule'den başlayıp Topkapı'ya kadar olan Suriçi bölgesini kamulaştırmaları tamamlayıp, Millet Bahçesi'ne çevireceğiz. Bu bölgede yapı yasaklı, hiçbir yapı söz konusu olmayacak. Yürüyüş, bisiklet yolları ve açık sportif alanların olduğu bir bahçe olacak. Tarihi dokusuna uygun hareket edilecek." diye konuştu.

"İSTANBUL'UN EN ESKİ YERLEŞİM BÖLGESİ"

Fatih'in tarihî yapılarının asli hüviyetine uygun olarak yeniden değerlendirileceğini dile getiren Ergün Turan, Fatih'in giderek insansızlaşma gibi bir tehlike ile karşı karşıya olduğunu, bu durumun en çok Sultanahmet civarında öne çıktığını dile getirdi. Fatih'in İstanbul'un en eski yerleşim bölgesi olduğunu hatırlattı. Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi'nin çok önemli kültürel çalışmalara imza attığını belirten Turan, seçildikten sonra STK'larla istişarelerinin devam edeceğini belirtti.

FATİH, ECDAT YADİGARI

Kültür sanat faaliyetlerinin mekân, muhit ve imkân bağlamında genel ve yerel yönetimlerle sıkı bir bağı olduğunu kaydeden TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, hem yönetim kadrosunu hem de yönetici adayları tanımanın önemine değindi. Bıyıklı, AK Parti Fatih Belediye Başkan Adayı Mehmet Ergün Turan'a başarı dileklerinde bulundu.