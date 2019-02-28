Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Ambulansa yol vermeyen maganda yakalandı

Ambulansa yol vermeyen maganda yakalandı

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 28.2.2019 16:21

D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkiinde amsulansın geçişine engel olan lüks araçlı sürücü yakalandı.
D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkii İncirli istikametinde bu sabah bir sürücünün kamerasına yansıyan görüntülerde lüks araçlı bir kişi, özel ambulansın yolunu keserek geçişine engel oluyordu.
Ambulansa yol vermeyen yaptığı manevralarla geçişini kasıtlı engelleyen sürücü M.E.Y. sivil trafik ekipleri tarafından yakalandı. M.E.Y.'ye "saygısızca araç kullanmak" suçundan 108 TL, "Geçilen aracın geçilme kurallarına uymaması" suçundan 108 TL, "Şerit izleme değiştirme kurallarına uymamak" suçundan ise 108TL olmak üzere toplam 324 lira idari para cezası kesildi. M.E.Y. daha sonra Bahçelievler Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ambulansa yol vermeyen maganda yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN