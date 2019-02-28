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Bakırköy adliyesine baltayla girerken yakalandı

Bakırköy Adliyesi'ne baltayla girmeye çalışan bir kişi gözaltına alındı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 28.2.2019 14:51 Güncelleme Tarihi: 28.2.2019 15:01
Bakırköy adliyesine baltayla girerken yakalandı

Bakırköy Adalet Sarayı'nda öğle saatlerinde gelen Serdar Güç (28) "Adaletimle geldim" diye bağırdı. Üst araması yapan güvenlik görevlileri baltayı fark edince durumu polise bildirdi. Polis, şüpheliyi gözaltına alarak Osmaniye Polis Merkezi'ne götürüldü. Sedat Güç, çıkışta basın mensuplarının soruları üzerine, "Top tüfekle gelmekten bin kat iyidir" diye cevap verdi.

MESLEĞİ SORULUNCA "ODUNCUYUM" DEDİ

Mesleği sorulan Güç, " Oduncuyum. Sabahtan akşama kadar balta sallıyorum. Niçin pişman olayım ben bir pişmanlık görmüyorum" ifadelerini kullandı. Öte yandan şüpheli Sedat Güç'ün polise mukavemetten 7 aylık hapis cezası aldığını bugün tebligatla öğrendiği ve bunun üzerine adliyeye geldiği belirtildi.

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Bakırköy adliyesine baltayla girerken yakalandı
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