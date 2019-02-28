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'da 12 şüphelisi adliyede

merkezli 6 ilde düzenlenen / operasyonunda, ankesörlü telefonlarla haberleştikleri iddiasıyla gözaltına alınan 12 kişi, adliyeye sevk edildi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 28.2.2019 11:09
Bolu'da 12 FETÖ şüphelisi adliyede

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, ankesörlü telefonlarla haberleştikleri tespit edilen 8 ihraç askeri öğrenci, 1 muvazzaf üsteğmen ve 4 'ByLock' kullanıcısı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bolu merkezli Edirne, Hakkari, Gaziantep, İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, haklarında yakalama kararı çıkarılan şüphelilerden 12'si, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 12 kişi, adliyeye sevk edildi. Yakalama kararı olan 1 kişinin bulunması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

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Bolu'da 12 FETÖ şüphelisi adliyede
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