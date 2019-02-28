Bu illerde yarın okullar tatil! İşte 1 Mart cuma günü kar tatili olan il ve ilçeler
Meteoroloji'nin uyarılarının ardında kar yağışı başladı. Özellikle Karadeniz, İç Anadolu Doğu Anadolu bölgelerinde etkili olan kar yağışı hayatı da olumsuz etkiliyor.. Yağan yoğun kar ile beraber ulaşımda aksamalar meydana gelirken öğrenciler de okullar tatil olacak mı? sorusuna cevap aramaya başladı. Peki 1 Mart'ta hangi illerde okullar tatil olacak? Kar tatili olacak il ve ilçeler hangileri? Özellikle öğrencilerin merak ettiği kar tatilinin detayı haberimizde...
Giriş Tarihi: 28.2.2019 22:49Güncelleme Tarihi: 28.2.2019 22:49
1 MART CUMA GÜNÜ OKULLARIN TATİL OLDUĞU İL VE İLÇELER