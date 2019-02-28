Çaldı, düştü ve kameraya yakalandı!

İlginç olay, geçtiğimiz günlerde saat 14.10 sıralarında Kemeraltı Anafartalar Caddesi'ndeki bir mağazada meydana geldi. 23 yaşındaki Tuğba Maral, Kemeraltı'ndaki giyim mağazasına alışveriş yapmak için gitti. Mağazanın alt katında dolaştıktan sonra içerideki yürüyen merdiveni kullanarak üst kata çıkan Maral'ın arkasından sessizce yaklaşan zanlı ceketinin cebindeki cep telefonunu çekti. Genç kız telefonu çalınırken bu durumun farkına varmadı. Kısa bir süre sonra düşme sesi duyan genç kız arkasını dönüp baktığında bir kişinin panikle yürüyen merdivenden ters yöne koşarak panikle kaçmaya çalıştığını fark etti. Bu durumdan şüphelenen Maral, cebini kontrol ettiğinde cep telefonunun olmadığını gördü.

Yürüyen merdivende hırsızlık yapan şahıs ters yönde kaçmaya çalışınca böyle düştü

HIRSIZLIK ANI SANİYE SANİYE KAMERADA

Mağaza görevlilerinin yanına giderek yardım isteyen genç kız, güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Güvenlik kamera kayıtlarında zanlının yürüyen merdivendeyken arkadan yaklaşıp cep telefonunu çalma anı saniye saniye görüntülendi. Bu görüntüleri izleyen Maral, soluğu polis merkezinde aldı. Şikayet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Kamera görüntülerini izleyen ekipler zanlının kimliğini kısa sürede tespit etti.

YAŞI KADAR SABIKA KAYDI VAR

Cep telefonunu çalan zanlının yaşı kadar sabıka kaydı olan 37 yaşındaki Yağmur Nişancı olduğu belirlendi. Hırsızlık olayının üzerinden bir hafta geçtikten sonra zanlı Nişancı polis ekipleri tarafından Çankaya semti Fevzipaşa Bulvarı üzerinde yaya olarak gezerken yakalandı. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Nişancı tutuklanarak cezaevine gönderildi.