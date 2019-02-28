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Fatih’te apartman dairesinde : 1 ölü

Fatih'te dört katlı bir binanın giriş katında çıkan itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 1.3.2019 07:00 Güncelleme Tarihi: 1.3.2019 07:05
Fatih’te apartman dairesinde yangın: 1 ölü
Yangın, saat 04:30 sıralarında Fatih Yedikule Mahallesi Merhaba Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde bulunan dört katlı bir binanın giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında duman tahliyesi yapıldı. Daire içerisinde yapılan aramalarda bir erkek şahıs çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Mehmet Ö.,'nün hayatını kaybettiğini tespit etti. Cenaze daha sonra olay yerinde bulunan ambulansa konularak Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılırken, polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.
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Fatih’te apartman dairesinde yangın: 1 ölü
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