Hasta yakınından doktora dayak

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul'da uzman doktor,eski bir hastasınınoğlutarafındandarpedildi.Hastaneyekaldırılanve yüzütanınmayacakhalegelen doktorunelinde veburnunda kırık olduğu tespit edildi.Olay önceki akşam Zeytinburnu metrodurağında yaşandı. İddiaya göre, özel birhastanede üroloji uzmanı olarak görevyapan Op. Dr. Hasan Cabbar'ın yolu mesaiçıkışında eski hastası A.A.'nın oğlu M.A.tarafından kesildi. Tedavi sonrası babasınındurumunun iyi olmadığını söyleyen vetehditler savuran hasta yakını M.A., doktordanharcadıkları parayı geri vermesini istedi.Ardından doktora saldıran zanlı, fecişekilde dövdü. Aldığı darbelerle yereyığılan ve kendinden geçerek bayılandoktor Hasan Cabbar, sağlık ekipleritarafından Bakırköy Dr. Sadi KonukEğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Kolunda ve burnunda kırık olduğutespit edilen doktor Cabbar, hastanedetedavi altına alındı. Kaçan saldırganM.A. yakalanarak gözaltına alındı.Saldırı anını anlatan Op. Dr. Hasan Cabbar, şunları söyledi: "Zeytinburnu otobüs durağında indim. Otobüs durağından yürüyordum. Otoparkta hastanın küçük oğlu M.A. arkadan yaklaştı. Beni tehdit etmeye başladı. Para istedi. Param olmadığını söyledim. 'Kaç tane evin var, bir sürü gelirin falan var' dedi. Saldırdı. Kafamı yumruklayıp yere düşürdü. Tekme tokat girmeye başladı. Sol elimde bir kırık tespit edildi. Burnumda kırık tespit edildi. Ağzımda ve dudaklarımda yumruktan dolayı hasar meydana geldi. Bir anda kendimi hastanede buldum."