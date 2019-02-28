Hasta yakınından doktora dayak

İstanbul'da uzman doktor,
eski bir hastasının
oğlu
tarafından
darp
edildi.
Hastaneye
kaldırılan
ve yüzü
tanınmayacak
hale
gelen doktorun
elinde ve
burnunda kırık olduğu tespit edildi.
Olay önceki akşam Zeytinburnu metro
durağında yaşandı. İddiaya göre, özel bir
hastanede üroloji uzmanı olarak görev
yapan Op. Dr. Hasan Cabbar'ın yolu mesai
çıkışında eski hastası A.A.'nın oğlu M.A.
tarafından kesildi. Tedavi sonrası babasının
durumunun iyi olmadığını söyleyen ve
tehditler savuran hasta yakını M.A., doktordan
harcadıkları parayı geri vermesini istedi.
Ardından doktora saldıran zanlı, feci
şekilde dövdü. Aldığı darbelerle yere
yığılan ve kendinden geçerek bayılan
doktor Hasan Cabbar, sağlık ekipleri
tarafından Bakırköy Dr. Sadi Konuk
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kolunda ve burnunda kırık olduğu
tespit edilen doktor Cabbar, hastanede
tedavi altına alındı. Kaçan saldırgan
M.A. yakalanarak gözaltına alındı.
'TEHDİT ETTİ, PARA İSTEDİ'
Saldırı anını anlatan Op. Dr. Hasan Cabbar, şunları söyledi: "Zeytinburnu otobüs durağında indim. Otobüs durağından yürüyordum. Otoparkta hastanın küçük oğlu M.A. arkadan yaklaştı. Beni tehdit etmeye başladı. Para istedi. Param olmadığını söyledim. 'Kaç tane evin var, bir sürü gelirin falan var' dedi. Saldırdı. Kafamı yumruklayıp yere düşürdü. Tekme tokat girmeye başladı. Sol elimde bir kırık tespit edildi. Burnumda kırık tespit edildi. Ağzımda ve dudaklarımda yumruktan dolayı hasar meydana geldi. Bir anda kendimi hastanede buldum."