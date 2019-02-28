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Hasta yakınından doktora dayak

’da, bir hastasının oğlu tarafından yolu kesilen Op. Dr. Hasan Cabbar, feci şekilde dövüldü. Cabbar’ın kolu ve burnunda kırık olduğu tespit edildi

Giriş Tarihi: 28.2.2019
Hasta yakınından doktora dayak
İstanbul'da uzman doktor, eski bir hastasının oğlu tarafından darp edildi. Hastaneye kaldırılan ve yüzü tanınmayacak hale gelen doktorun elinde ve burnunda kırık olduğu tespit edildi. Olay önceki akşam Zeytinburnu metro durağında yaşandı. İddiaya göre, özel bir hastanede üroloji uzmanı olarak görev yapan Op. Dr. Hasan Cabbar'ın yolu mesai çıkışında eski hastası A.A.'nın oğlu M.A. tarafından kesildi. Tedavi sonrası babasının durumunun iyi olmadığını söyleyen ve tehditler savuran hasta yakını M.A., doktordan harcadıkları parayı geri vermesini istedi. Ardından doktora saldıran zanlı, feci şekilde dövdü. Aldığı darbelerle yere yığılan ve kendinden geçerek bayılan doktor Hasan Cabbar, sağlık ekipleri tarafından Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kolunda ve burnunda kırık olduğu tespit edilen doktor Cabbar, hastanede tedavi altına alındı. Kaçan saldırgan M.A. yakalanarak gözaltına alındı.

'TEHDİT ETTİ, PARA İSTEDİ'
Saldırı anını anlatan Op. Dr. Hasan Cabbar, şunları söyledi: "Zeytinburnu otobüs durağında indim. Otobüs durağından yürüyordum. Otoparkta hastanın küçük oğlu M.A. arkadan yaklaştı. Beni tehdit etmeye başladı. Para istedi. Param olmadığını söyledim. 'Kaç tane evin var, bir sürü gelirin falan var' dedi. Saldırdı. Kafamı yumruklayıp yere düşürdü. Tekme tokat girmeye başladı. Sol elimde bir kırık tespit edildi. Burnumda kırık tespit edildi. Ağzımda ve dudaklarımda yumruktan dolayı hasar meydana geldi. Bir anda kendimi hastanede buldum."

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Hasta yakınından doktora dayak
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