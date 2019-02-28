Eşinin aracına bomba düzeneği kuran kocanın cezası arttırıldı

Ereğli ilçesinde, 18 Temmuz 2017'de meydana gelen olayda bir fabrikada çalışan Sezai Özgür, boşanma davası açan 1 çocuk annesi eşi Yeliz Özgür'ün otomobilinin altına çocuğunun oyuncağının parçaları ve dinamitle yaptığı bomba düzeneği yerleştirdi. Aynı fabrikada çalışan Yeliz Özgür iş çıkışı evine gitmek için otomobiline bindi. Yeliz Özgür'ün aracının altından sarkan kabloları fark eden görevliler, otomobili durdurdu. Yeliz Özgür ve görevliler, aracın altındaki bomba düzeneğini görünce panikle kaçarak polise haber verdi. Bomba düzeneği, bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatılarak etkisiz hale getirildi. Yakalanan Sezai Özgür ise tutuklandı.