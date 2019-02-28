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Kaçak kazı yaparken suç üstü yakalandılar

İznik ilçesinde kaçak kazı yapmak için sera kuran 3 kişi yakalandı

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 28.2.2019 10:44

- Kaçak kazı yaparken suç üstü yakalandılar
- İznik ilçesinde kaçak kazı yapmak için sera kuran 3 kişi yakalandı

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Bursa'nın İznik ilçesinde kaçak kazı yapan 3 kişi jandarma ekiplerince suç üstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Çakırca Köyü Seymenler bölgesinde devriye görevi yaparken, zeytinlik alana aracıyla gelen M.T., S.İ., H.Ç. isimli şahısları kurdukları sera çadırı içerisinde izinsiz kazı yaptığı esnada kazı malzemeleri ile suçüstü yakaladı.
M.T.'nin yapılan üst aramasında 1 adet tabanca ve 1 adet şarjör ile 30 adet 9 milimetre fişek ele geçirildi. İznik Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla olay yeri koruma altına alınırken, söz konusu bölgenin sit alanı olup olmadığı konusu araştırılmak üzere Müze Müdürlüğü'ne bilgi verildi.
Ele geçirilen malzemelere el konulurken, zanlılar adliyeye sevk edildi.

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Kaçak kazı yaparken suç üstü yakalandılar
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