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Kadın öğretmene tokatlı saldırı kamerada

'da bir şahıs, yolda yürüyen kadın öğretmeni önce sözle taciz etti, ardından tokat attı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 28.2.2019 12:24 Güncelleme Tarihi: 28.2.2019 12:31
Kadın öğretmene tokatlı saldırı kamerada

Edinilen bilgilere göre olay Bağcılar'da alışveriş yapmak üzere evinden çıktığı öğrenilen kadın öğretmen, sokakta yürürken bir kişinin sözlü tacizine uğradı. Tacizciye tepki gösteren öğretmen, yoluna devam etti. Ancak saldırgan, bir süre takip ettiği kadının önünü kesti. Kadına tokat atan saldırgan, ardından olay yerinden kaçtı.

Yolda yürüyen kadın öğretmene önce laf attı sonra tokat!

Saldırının ardından öğretmen polise giderek şikayetçi oldu. Polis güvenlik kameralarına yansıyan saldırganı arıyor.

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Kadın öğretmene tokatlı saldırı kamerada
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