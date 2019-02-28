Kan donduran detaylar

BUGÜN NELER OLDU

Polisin ulaştığı detaylar şu şekilde: Rıfat Rıza Öztürk ile ağabeyi aile şirketini birlikte yönetiyordu. Ağabey, 2015'te beyin kanaması geçirip felç kaldı. Fahrettin Öztürk, babasının felç kalmasından amcası Rıfat Rıza Öztürk'ü sorumlu tuttu. Amcasıyla sürekli tartışan Fahrettin Öztürk, önceki akşam 19.00'da amcasını iki el ateş ederek öldürdü. Daha sonra Kadıköy'de motosikletçilerin uğrak yeri olan internet kafenin sahibi Ferhat Y.'yi arayıp yardım istedi. Valize konulan ceset Kadıköy'e götürüldü. Kafede bıçakla parçalara ayrılan ceset 4 ayrı poşete konuldu. Kafenin diğer iki çalışanı dahil 3 kişi, geceyarısı ceset parçalarını farklı yerlere attı. Polis, cesedin kalan parçalarını bulmak için soruşturmasını sürdürüyor.