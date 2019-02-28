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"Kaşıkçı cinayetinde ismin geçiyor" bahanesiyle dolandırıcılık

Bartın'da telefonla aradığı vatandaşların, "Kaşıkçı cinayetinde ismin geçiyor", " terör örgütü ile bağlantın var" diyerek, yaklaşık 1 milyon lirasını dolandırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Ankara'da yakalanan M.B'nin, "Bir vatandaşı daha dolandıracaktık. Taksi hattını sattırdık, elden 460 bin lira alacağım esnada yakalandım." dediği öğrenildi.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 28.2.2019 16:55 Güncelleme Tarihi: 28.2.2019 17:13
Kaşıkçı cinayetinde ismin geçiyor bahanesiyle dolandırıcılık

Alınan bilgiye göre, Bartın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, vatandaşların telefonla aranarak dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

"TERÖR ÖRGÜTÜ KİMLİĞİNİ KULLANIYOR" DİYEREK...

Polis ekipleri, şüphelinin, aradığı kişilere "Kaşıkçı cinayetinde ismin geçiyor. Suudi Arabistan Konsolosluğunda cinayetle ilgili görüntülerin var." veya "FETÖ terör örgütü ile bağlantın var. Terör örgütü kimliğini kullanıyor." diyerek para karşılığı bu görüntüleri paylaşmayacağını söylediğini belirledi.

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OPERASYONDA SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Bunun üzerine teknik ve fiziki çalışmayı genişleten ekipler, şüpheli M.B'yi Ankara'da düzenledikleri operasyonla suçüstü yakaladı.

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"YAKALANMASAYDIM..."

M.B'nin, emniyetteki ilk sorgusunda, "Polislere yakalanmasaydım bir vatandaşı daha dolandıracaktık. Ankara'da Keçiören ilçesinde oturan bir kişiye taksi hattını sattırdık ve bu vatandaştan da elden 460 bin lira alacağım esnada yakalandım." dediği öğrenildi.

Şüpheli, emniyetteki işleminin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

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"Kaşıkçı cinayetinde ismin geçiyor" bahanesiyle dolandırıcılık
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