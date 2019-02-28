Kızımın yaşaması için tek umudumuz Başkan Erdoğan

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Makedonya'nın Üsküp şehrinde yaşayan ve 1.5 yaşından bu yana iki kez beyin ameliyatı geçirerek tümör tedavisi gören 4 yaşındaki Sibora Maletaj'ın yaşama tutunmak için tek umudu Türkiye. Yüksek ameliyat masraflarını Makedonya genelinde yapılan kampanyalarla karşılamaya çalışan aile, minik Sibora'daki beyin tümörünün akciğerde metastaz oluşturmasıyla daha da çaresiz hale geldi. Daha önce toplanan yardımlarla İstanbul'da özel bir hastanede ameliyata giren ancak temizlenen tümörü tekrar nükseden minik Sibora'nın 36 yaşındaki annesi Valbona Maletaj, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a seslenebilmek için SABAH'a ulaştı. Tek umutlarının Türkiye olduğunu belirten Maletaj, "Bize sahip çıkarsa Başkan Erdoğan çıkar. Kızım iki kez ameliyat oldu ancak beyin tümörü tekrar nüksetti. Zamanımız tükenmek üzere çünkü hastalık akciğerinde metastaz oluşturdu. Kızımın Türkiye'de sağlığa kavuşacağına inanıyorum ve Türk olmasak da bizim Türkiye'den başka sığınacak kapımız yok. Başkan Erdoğan dünyanın her yerindeki mazlumlara sahip çıkıyor. Tek isteğim çocuğumun sağlığına kavuşması" dedi.