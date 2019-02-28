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Magandanın ambulansa 'Yol vermeme' çabası kamerada

'da bir trafik magandasının ambulansa yol vermeme çabası arkadan gelen bir sürücü tarafından görüntülendi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 28.2.2019 11:11 Güncelleme Tarihi: 28.2.2019 11:54
Magandanın ambulansa 'Yol vermeme' çabası kamerada

Görüntüler, D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkii İncirli istikametinde bu sabah kaydedildi. Lüks araçlı trafik magandası, bir ambulansa yol vermemek için büyük çaba sarfediyor. Tepe lambaları yanan özel ambulans hangi şeride geçerse o da direksiyonu o şeride kırıyor. Ambulans yan yola girmek için manevra yaptığı sırada bile maganda sürücü yolu kapatarak ilerlemesine engel oluyor. Maganda sürücü bir süre yan yolu kapattıktan sonra D-100'e geri dönünce ambulans yan yola girerek yoluna devam ediyor.

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Magandanın ambulansa 'Yol vermeme' çabası kamerada
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