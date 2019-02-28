Meteoroloji’den son dakika kar yağışı ve hava durumu uyarısı geldi! İstanbul’a kar yağacak mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika kar yağışı ve hava durumu uyarıları gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta sonu için yoğun uyarılarda bulunulmuş ve beklenen kar yağışı Cumartesi ve Pazar günleri kent ve bölgede etkisini göstermişti. Bu yaşanan gelişmelerin üzerine dün ise İstanbul'a dolu yağışı görülmüştü. Yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul ve Marmara bölgesinde yaşanan vatandaşlar, 'kar ne zaman yağacak?' sorusuna yanıt arıyorlar.

KAR NE ZAMAN YAĞACAK? METEOROLOJİ TARİH VERDİ!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara Bölgesi başta olmak üzere birçok il için kar yağışı uyarılarında bulundu. İşte Meteoroloji'nin kar yağışı beklediği iller…