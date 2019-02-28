Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Meteoroloji’den son dakika kar yağışı ve hava durumu uyarısı geldi! İstanbul’a kar yağacak mı?

’den son dakika kar yağışı ve uyarısı geldi! ’a kar yağacak mı?

Genel Müdürlüğü’nden kar yağışı ve ile ilgili son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta sonu ’da beklenen kar yağışı gerçekleşmiş ve bunu neticesinde Cumartesi ve Pazar günleri soğuk hava ve yağış ile geçmişti. Konuyla ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. Yarın sabah itibariyle Marmara bölgesinde kar yağışı etkisini arttırmaya başlayacak. Peki, İstanbul’a kar yağacak mı? İşte merak edilen o soruların yanıtları…

Giriş Tarihi: 28.2.2019 18:27
Meteoroloji’den son dakika kar yağışı ve hava durumu uyarısı geldi! İstanbul’a kar yağacak mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika kar yağışı ve hava durumu uyarıları gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta sonu için yoğun uyarılarda bulunulmuş ve beklenen kar yağışı Cumartesi ve Pazar günleri kent ve bölgede etkisini göstermişti. Bu yaşanan gelişmelerin üzerine dün ise İstanbul'a dolu yağışı görülmüştü. Yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul ve Marmara bölgesinde yaşanan vatandaşlar, 'kar ne zaman yağacak?' sorusuna yanıt arıyorlar.

KAR NE ZAMAN YAĞACAK? METEOROLOJİ TARİH VERDİ!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara Bölgesi başta olmak üzere birçok il için kar yağışı uyarılarında bulundu. İşte Meteoroloji'nin kar yağışı beklediği iller…

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Meteoroloji’den son dakika kar yağışı ve hava durumu uyarısı geldi! İstanbul’a kar yağacak mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN