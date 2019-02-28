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’den son dakika yağış ve uyarısı! Kar yağışı ve denizlerde fırtına… Bugün hava nasıl olacak?

“Bugün hava nasıl olacak?” sorusu, evden çıkmadan önce herkesin cevabını araştırdığı konuların başında geliyor. Meteorloji Genel Müdürlüğü’nden (MGM) yapılan son dakika uyarılarını da dikkate alan vatandaşlar planlarını büyük ölçüde hava durumuna göre yapıyor. ’ bugün ve hafta sonu için tahmin raporlarını yayınladı. Özellikle Batı Karadeniz, Marmara ve ’da etkili olan kar yağışının ardından vatandaşlar, kar yağışı uyarılarını yakından takip etmeye başladı. İstanbul, ve gibi büyük şehirlerde ve yurdun tüm kesimlerindeki hava durumu ile ilgili detaylı raporları haberimizde bulabilirsiniz. İşte 1 Mart 2019 hava durumu…

Giriş Tarihi: 1.3.2019 07:01 Güncelleme Tarihi: 1.3.2019 07:11
Meteoroloji’den son dakika yağış ve hava durumu uyarısı! Kar yağışı ve denizlerde fırtına… Bugün hava nasıl olacak?

'den son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. Yağmur ve kar yağışının ardından birkaç derece ısınan havalar ile birlikte vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkarıyor. Hafta sonuna girerken de Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminleri vatandaşlar için merak konusu oldu.

1 MART BUGÜN VE HAFTASONU HAVA NASIL OLACAK?
Meteorloji Genel Müdürlüğünce yapılan son tahminlere göre iç ve batı kesimlerinde sıcaklıklar artacak… Diğer bölgelerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde yağışlar beklenirken, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

İşte detaylı hava durumu...

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Meteoroloji’den son dakika yağış ve hava durumu uyarısı! Kar yağışı ve denizlerde fırtına… Bugün hava nasıl olacak?
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