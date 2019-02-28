Meteoroloji’den son dakika yağış ve hava durumu uyarısı! Kar yağışı ve denizlerde fırtına… Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. Yağmur ve kar yağışının ardından birkaç derece ısınan havalar ile birlikte vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkarıyor. Hafta sonuna girerken de Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminleri vatandaşlar için merak konusu oldu.

1 MART BUGÜN VE HAFTASONU HAVA NASIL OLACAK?

Meteorloji Genel Müdürlüğünce yapılan son tahminlere göre iç ve batı kesimlerinde sıcaklıklar artacak… Diğer bölgelerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde yağışlar beklenirken, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

İşte detaylı hava durumu...