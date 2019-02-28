Otomobil park halindeki 3 araca çarptı

Çankaya Bestekar Sokak'tan Kızılay istikametine giden Huzeyfe K. idaresindeki 06 FS 9912 plakalı otomobil, akaryakıt istasyonunun önünde müşterisini indirmek üzere duran Yıldırım S'nin kullandığı 06 T 4505 plakalı ticari taksiye çarptı.

Bu sırada taksiden inmek üzere olan kadın müşteri son anda kapıyı kapatarak ölümden döndü.

Taksinin ardından park halindeki 06 APA 34 plakalı otomobille çarpan otomobil, birkaç metre ileride bulunan 34 BJJ 247 plakalı araca çarparak durdu.

Çarpmanın etkisiyle 34 BJJ 247 plakalı aracın önünde peş peşe park halinde bulunan 34 SR 5987, 36 AZ 001 ve 67 AU 569 plakalı otomobillerde de maddi hasar meydana geldi.

- Şok geçiren sürücüyü arkadaşları sakinleştirmeye çalıştı

Kaza sonrası başından yaralanan ve şok geçiren otomobil sürücüsü Huzeyfe K'yi arkadaşları sakinleştirmeye çalıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahale ettiği Huzeyfe K. ambulansla hastaneye kaldırıldı.