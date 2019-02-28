"Paraları hocaya okutalım" diyerek dolandırmış

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına, kadın tutuklu Derya B. (46), Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Şikayetçi Hatun Tiryaki (55) ve taraf avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Şikayetini yineleyen Tiryaki, zararının karşılanmasını ve sanığın cezalandırılmasını istedi.

Suçlamayı kabul etmeyen sanık Derya B. ise savunmasında, "Ben bu suçu işlemedim ama yine de belirtmiş olduğunuz zararı gidermek istiyorum. Bu nedenle tarafıma süre verilmesini talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanığa tespit edilen 11 bin 20 liralık zararı gidermesi için süre vererek duruşmayı 25 Nisan'a erteledi.

İDDİANAMEDEN

İddianamede, 11 Nisan 2014'te Tunalı Mahallesi Turgut Reis Caddesi'nde yürüyen Hatun Tiryaki'yi durduran Derya B'nin, "Yenge sen bizim mağazadan çok alışveriş yapardın. Ahmet ağabey ne yapıyor? Senin özürlü bir kardeşin varmış. Arkadaşımın birikmiş parası var. Senin kardeşine bu paradan verelim." dediği belirtildi.

Tiryaki'nin, 300 lira verdiği Derya B. ile Sakarya Caddesi'nde bir süre yürüdüğü bildirilen iddianamede, daha sonra sanığın, "Paraları hocaya okutalım, bolluk bereket olsun." ifadesini kullandığı, bunun üzerine Hatun Tiryaki'nin kolundaki iki bileziği de verdiği aktarıldı.

İddianamede, bir eve giren bu kişilerden Derya B'nin, paraları ve bilezikleri okutacağını söyledikten sonra şikayetçinin yanından ayrılıp bir daha dönmediği kaydedilerek sanığın cezalandırılması talep edildi.