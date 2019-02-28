Şahika Ercümen’den beyaz kıtada anlamlı dalış

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde gerçekleştirilen 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında Türk Bilimsel Araştırma Kampı kuruldu. Türk bilim insanlarıyla kıtada bulunan serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen de Türkiye'nin kıtadaki geçici üssü olan kampın kurulum çalışmalarına destek verdi. Ercümen, Türkiye Bilimsel Araştırma Kampının kurulmasının ardından Horseshoe Adası açıklarında özel bir dalış gerçekleştirdi. Soğuğa karşı özel bir koruyucusu olmayan elbise kullanmayı tercih eden Ercümen'in dalışı sırasında hava sıcaklığı eksi 15, su sıcaklığı ise sıfır derece olarak ölçüldü. Buz dağlarının arasında dalışını yapan Ercümen, nefes kesen soğuğa rağmen suda 1 saat kaldı.Milli sporcu Ercümen'e dalışında Yeni Zelandalı profesyonel serbest dalgıç Jonathan Sunnex eşlik etti. Türk Bilimsel Araştırma Kampının kurulumu için günlerce süren fırtına sonrası yoğun bir çalışma yapıldığını belirten Ercümen, "Elimizde kazma küreklerle çalıştık. O yorgunluğa ve soğuğa rağmen burada bayrağımızı dalgalandırmak çok gurur verici, her şeye değer. Bunun akabinde ben ve güvenlik dalgıcım ilk defa Horseshoe Adası açıklarında geçici bilim üssümüzün önünde harika bir dalış gerçekleştirdik. Hepimiz için ilklerin günü oldu" dedi. Ercümen, desteği dolayısıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a da teşekkür etti.