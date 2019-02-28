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‘Seviyorum’ dedi, bu hale getiren eski eşini affetti

Boşandığı karısı tarafından bıçaklanan Fuat Cenikli, “Onu deliler gibi seviyorum. Tahliye olursa içkiyi bile bırakacağım” dedi. Mahkeme, eski kocasını bıçaklayan kadını tahliye etti

KASIM ŞAHİN
KASIM ŞAHİN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 28.2.2019
‘Seviyorum’ dedi, bu hale getiren eski eşini affetti
Bolu'daki olay, 4 ay önce Abant yolu üzerindeki bir restoranda meydana geldi. Rukiye Cenikli (35) boşanma davası açtığı eşi Fuat Cenikli'yi (38), tartışma sırasında meyve bıçağıyla yaraladı. Olaydan sonra genç kadın tutuklandı. Bolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde önceki gün hâkim karşısına çıkan Rukiye Cenikli, geçen ay eşinden boşandığını belirterek, "Kocamın alkol problemi vardı. Benimle ve 3 çocuğuyla hiç ilgilemiyordu. Hiçbir sözünü tutmadı. Olay günü bir arkadaşım, boşanma aşamasında olduğum Fuat Cenikli'nin içkili mekânda içki içip, dansözlere para taktığını anlattı. Çocuklarımın ve benim rızkımızı dağıtıyordu. Ben de o restorana gittim. Tartışma çıktı, bana küfür etti. Bu sırada elime aldığım bıçakla karnından bıçakladım. Amacım öldürmek değildi. Öldürecek olsam, her gece eve sarhoş gelen bu adamı evde bulunan iki silahla öldürürdüm" diye konuştu.

İLK KOCASINI DA BIÇAKLAMIŞ
Yaralama sonrası boşanmaları gerçekleşen ancak olay tarihinde eşi olan Rukiye Cenikli tarafından bıçakla yaralanan Fuat Cenikli, şikâyetçi olmadığını belirterek, "Amacım kıskandırmaktı. Kendisini affediyorum. 4 aydır cezaevinde. Tahliye edilirse söz veriyorum içkiyi bırakıp, kendisiyle yeniden evleneceğim. Onu deliler gibi seviyorum" dedi. Mahkeme heyeti, adam öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklu yargılanan Rukiye Cenikli'nin tahliyesine karar verdi. Rukiye Cenikli'nin 10 yıl önce bir evlilik yaptığı bu evliliğinden bir çocuğu olduğu ve ilk eşini de bıçakladığı ortaya çıktı.

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‘Seviyorum’ dedi, bu hale getiren eski eşini affetti
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