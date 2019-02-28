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Son dakika haberi: Sabah namazının saati değişiyor! 1 Mart'tan itibaren sabah ezanı...
Son dakika haberi: Sabah namazının saati değişiyor! 1 Mart'tan itibaren sabah ezanı...
Diyanet İşleri Başkanlığı vatandaşlardan gelen talebin üzerine sabah ezanı ve sabah namazı saatlerinde değişikliğe gitti. Daha önce Kasım ayında yapılan değişikliğin ardından ezan imsak vaktinde okunuyordu. Peki 1 Mart'tan itibaren yapılacak olan değişiklikte sabah ezanı saat kaçta okunacak? Sabah namazı ne zaman kılınacak? İşte 1 Mart'ta yapılacak olan değişikliğin detayları ve Diyanet'in açıklaması...
Giriş Tarihi: 28.2.2019 18:33Güncelleme Tarihi: 28.2.2019 18:34
Diyanet İşleri Başkanlığı vatandaşlardan gelen talep nedeniyle sabah ezanı ve sabah namazı vakitlerini değiştirmişti. Kasım ayında yapılan değişiklikle ezan imsak vaktinde okunuyordu.