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Son dakika haberi: Sabah namazının saati değişiyor! 1 Mart'tan itibaren ...

vatandaşlardan gelen talebin üzerine ve saatlerinde değişikliğe gitti. Daha önce Kasım ayında yapılan değişikliğin ardından ezan imsak vaktinde okunuyordu. Peki 1 Mart'tan itibaren yapılacak olan değişiklikte sabah ezanı saat kaçta okunacak? Sabah namazı ne zaman kılınacak? İşte 1 Mart'ta yapılacak olan değişikliğin detayları ve Diyanet'in açıklaması...

Giriş Tarihi: 28.2.2019 18:33 Güncelleme Tarihi: 28.2.2019 18:34
Son dakika haberi: Sabah namazının saati değişiyor! 1 Mart'tan itibaren sabah ezanı...

Diyanet İşleri Başkanlığı vatandaşlardan gelen talep nedeniyle sabah ezanı ve sabah namazı vakitlerini değiştirmişti. Kasım ayında yapılan değişiklikle ezan imsak vaktinde okunuyordu.

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Son dakika haberi: Sabah namazının saati değişiyor! 1 Mart'tan itibaren sabah ezanı...
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