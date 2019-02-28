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Son dakika: 'nun 7 seferi iptal oldu

Olumsuz hava koşulları nedeniyle 'nun 7 seferi iptal oldu.

Giriş Tarihi: 1.3.2019 07:11 Güncelleme Tarihi: 1.3.2019 07:34
Son dakika: İDO'nun 7 seferi iptal oldu

Marmara denizinde etkili olan fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar meydana geliyor. İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları sebebiyle gün içerisinde yapacak olduğu bazı seferlerini iptal etti.

İDO'da iptal olan seferler:

07:30 - 08:00 Bostancı-Beşiktaş

07:40 - 08:20 Bostancı-Kadıköy-Bakırköy

07:45 - 10:40 Bandırma-Yenikapı-Bostancı

07:50 - 09:45 Kadıköy-Yenikapı-Bursa

08:10 - 08:40 Beşiktaş-Bostancı

08:30 - 10:55 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

12:00 - 14:55 Bostancı-Yenikapı-Bandırma

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Son dakika: İDO'nun 7 seferi iptal oldu
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