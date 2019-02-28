Son dakika: İDO'nun 7 seferi iptal oldu

Marmara denizinde etkili olan fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar meydana geliyor. İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları sebebiyle gün içerisinde yapacak olduğu bazı seferlerini iptal etti.



İDO'da iptal olan seferler:



07:30 - 08:00 Bostancı-Beşiktaş



07:40 - 08:20 Bostancı-Kadıköy-Bakırköy



07:45 - 10:40 Bandırma-Yenikapı-Bostancı



07:50 - 09:45 Kadıköy-Yenikapı-Bursa



08:10 - 08:40 Beşiktaş-Bostancı



08:30 - 10:55 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy



12:00 - 14:55 Bostancı-Yenikapı-Bandırma

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