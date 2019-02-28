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Tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldürdü

'in Konak ilçesinde tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldüren baba gözaltına alındı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 28.2.2019 14:35 Güncelleme Tarihi: 28.2.2019 14:49
Tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldürdü

Hatay semti Nokta Durağı mevkisindeki evlerine alkollü gelen Sertaç Ö, 19 yaşındaki lise öğrencisi oğlu Soykan Ö. ile tartıştı.

Kavgaya dönüşen tartışmada Sertaç Ö, oğlu Soykan Ö'yü göğsünden bıçakladı.

Gürültüyü duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Aşırı derecede kan kaybettiği belirtilen Soykan Ö, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Baba Sertaç Ö, İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

İfadesi alınan Sertaç Ö'nün, oğluyla sıklıkla tartıştıklarını, dün gece de kavga ettiklerini ancak olayın nasıl olduğunu hatırlamadığını söylediği öğrenildi.

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Tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldürdü
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