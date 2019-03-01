13 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 21 gözaltı

Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Yasadışı Bahisle Mücadele Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettikleri belirlenen suç örgütüne yönelik 13 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda belirlenen adreslere Özel Harekat polislerinin desteğiyle girildi. 21 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, çok sayıda dijital materyal ve dokümanlar ile yasa dışı bahisten elde edilen yaklaşık 1,5 milyon lira tutarında dolar, avro ve Türk lirası ele geçirildi. Gözaltına alınanlardan M.G.'nin bir televizyon kanalında programcı olduğu ve örgüte ait şirketlerin birinde 'Hazine Müdürü' olarak görev yaptığı belirlendi.