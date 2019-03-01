15 Temmuz şehidinin ailesine dolandırıcı şoku

BUGÜN NELER OLDU

Adana Kozan'da 15 Temmuz şehidi polis memuru Aytekin Kuru'nun ailesi, kendisini savcı olarak tanıtan 2 kişi tarafından dolandırıldı. Şehidin babası Süleyman ile annesi Esma Kuru'nun evine gelen ve kendilerini savcı olarak tanıtan dolandırıcılar, "Evinde hırsızlık parası saklandığı iddiası var. Tüm parayı getir. Seri numaralarını karşılaştıracağız" dedi. Süleyman Kuru da 9 bin TL'yi dolandırıcılara verdi. Bu sırada Pekmezci Mahallesi Muhtarı Bayram Koyuncu'yu görünce paniğe kapılan dolandırıcılar yaya olarak kaçmaya başladı İmama caminin minaresinden anons yaptıran muhtar, vatandaşların 2 dolandırıcının saklanmak için çıktıkları bir portakal ağacında yakalamasını sağladı. Adliyeye sevk edilen İsmet K. ve Cemal Ç. tutuklandı.