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Anaokulunda karanlık oda skandalı

ERAY ARPAŞİN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 1.3.2019
Anaokulunda karanlık oda skandalı
İzmir Karşıyaka'da anaokulunda görevli öğretmenin, yaramazlık yapan öğrencileri karanlık odaya kapattığı ortaya çıktı. Veliler, okul yönetimi ve öğretmen hakkında suç duyurusunda bulundu.
Karşıyaka'da özel bir okulda minik öğrencilere ceza için uygulanan yöntem "pes" dedirtti. Olay anaokulunda bir öğrencinin doğum günü için bulunan bir velinin, yaşananları kameraya kaydetmesiyle ortaya çıktı. Görüntülerde, öğretmen T.K., arkadaşlarıyla şakalaşan 4 yaşındaki B.A.'yı kucağına alıp, karanlık odaya kapattı. Bu anlara şahit olan veli, karanlık odaya kapatılan küçük çocuğun ailesine haber verdi. Daha sonra kendi çocuğunu da okuldan alarak, okul yönetimi ve öğretmen hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Oğlunun karanlık odaya kapatıldığını öğrendikten sonra okula koşan anne Özlem A., "Bu kadar sorumsuzluk olamaz. Hem yönetim hem öğretmenler suçlu" dedi.
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Anaokulunda karanlık oda skandalı
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